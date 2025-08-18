Reprodução/TV Globo René Júnior sai para passear com cães poucas horas após o crime

Novas imagens mostram o empresário René Júnior seguindo uma rotina normal após supostamente atirar no gari Laudemir Fernandes, na última segunda-feira (11), em Belo Horizonte. Nos vídeos divulgados pelo programa Fantástico, da TV Globo, ele aparece saindo para passear com dois cães e depois indo à academia.

René foi preso no mesmo dia, enquanto estava na academia. Ele foi indiciado pela polícia por homicídio duplamente qualificado, porte ilegal de arma e ameaça. Ele nega o crime e diz que toma remédios controlados, mas para o delegado que investiga o caso, Evandro Radaelli, não há dúvidas sobre a autoria do crime.

Novas imagens revelam frieza

René Júnior andando na rua em direção à academia





O comportamento do suspeito da morte do gari chamou atenção da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que investiga o caso. Radaelli afirmou ao Fantástico que René manteve a rotina diária mesmo após a prática do crime.

Segundo as imagens e relatos de testemunhas, por volta das 9h do dia 11, o empresário se irritou ao não conseguir passar com o carro em uma rua, e ameaçou os garis. Em seguida, teria sacado uma arma e atirado em Laudemir, antes de voltar para o carro e ir embora.

Por volta das 10h30, câmeras de segurança da empresa onde ele trabalha mostram René tendo um dia aparentemente normal, uma hora após o tiro em Laudemir.

Volta a sacar arma

Por volta de 13h30, ele chega de carro ao condomínio onde mora. As câmeras internas flagram o momento em que o suspeito tira a arma da mochila, mexe nela e a guarda de novo, aparentemente com calma.

As imagens obtidas pela TV Globo também revelam que por volta das 14h40 ele aparece novamente no circuito interno das câmeras do condomínio, saindo para passear com dois cães, já com outra roupa — a mesma que utilizava na hora da prisão, quando malhava em uma academia.

A polícia encontrou a arma que aparece nas imagens na casa de René, em Nova Lima, Belo Horizonte. Testes feitos pela perícia confirmaram que foi a mesma que matou o Laudemir.





O revólver pertence à esposa do suspeito, a delegada Ana Paula Balbino. Segundo o Fantástico, ela afirma que não sabia que o marido usava sua arma.

Na audiência de custódia, o juiz menciona que o empresário já responde por violência doméstica contra a ex-esposa, demonstrando histórico de "uma personalidade violenta".

O Portal iG entrou em contato com a Polícia Civil de MG para mais informações sobre as imagens divulgadas pelo Fantástico. A reportagem será atualizada assim que tivermos um retorno.