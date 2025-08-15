Reprodução Renê teria chegado ao trabalho 30 minutos após matar gari

A Polícia Civil apura a possibilidade de que o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, 47 anos, tenha ido direto para o trabalho logo após matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, 44, na última segunda-feira (11), no bairro Vista Alegre, região Oeste de Belo Horizonte.

Segundo as investigações, ele deixou a cena do crime por volta das 9h07 e chegou a uma empresa em Betim, onde realizava um teste como representante comercial, cerca de 30 minutos depois.

Nos últimos dias, a Justiça autorizou a quebra do sigilo telefônico e do GPS do carro do suspeito, medida que permitirá rastrear seus deslocamentos antes e depois do assassinato. As informações também devem ajudar a esclarecer dúvidas sobre o trajeto percorrido e confirmar se o tempo de deslocamento é compatível com a versão investigada.

De acordo com o Itatiaia, o intervalo entre a saída do local do crime e a chegada à empresa é considerado plausível pela distância e pelo fluxo de trânsito naquele horário. A Polícia Civil também analisa imagens do suspeito no ambiente de trabalho, a fim de identificar seu comportamento logo após o ocorrido.

Renê está preso na Penitenciária de Caeté. No Boletim de Ocorrência, negou envolvimento no crime. “Ao ser indagado, respondeu que não participou do episódio” , registra o documento. Ele também afirmou que o veículo usado naquele dia pertence à sua esposa. O carro foi vistoriado, mas não foram encontrados materiais ilícitos.