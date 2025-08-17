Reprodução/TikTok Filha de fotógrafo que tirou foto de Moraes no jogo do Corinthians fez um forte desabafo

O fotógrafo Alex Silva, de 63 anos, foi demitido do jornal O Estado de S. Paulo em 6 de agosto, dias após registrar uma imagem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, durante um jogo entre Corinthians e Palmeiras, na Neo Química Arena, em São Paulo.

A foto mostra Moraes fazendo um gesto obsceno para torcedores. A filha do fotógrafo, Lara Prado, divulgou um vídeo nas redes sociais contestando a decisão.

“Eu sou a filha do fotógrafo que tirou essa foto aqui do ministro Alexandre de Moraes, e vou explicar toda a história pra vocês. Tudo começou na Neo Química Arena, em um clássico entre Corinthians e Palmeiras, no dia 30 de setembro. A redação informou ao meu pai que o ministro estaria presente em algum camarote, mas não especificou qual. Depois de muito procurar, ele encontrou o ministro” , afirmou.

Segundo Lara, o material foi entregue ao jornal logo após o registro. “Foram três fotogramas que meu pai conseguiu registrar e logo em seguida enviou para o Estadão. Não foi na capa do jornal. Logo depois, uma imagem que surpreendeu muita gente. E detalhe: o Estadão vendeu essa foto para outros veículos de comunicação, como a Folha de S.Paulo, e foi a Folha que colocou na capa — não o Estadão” , disse.





Jovem faz questionamento ao Estadão

Alex Silva tinha 23 anos de atuação no Estadão e mais de três décadas de carreira. A filha relatou que a dispensa ocorreu sem explicações detalhadas.

“Uma semana depois da publicação, meu pai foi chamado à sede do jornal e informado de que seria desligado por ‘motivos administrativos’, sem maiores explicações”, contou.

O vídeo terminou com uma indagação da jovem: “Eu não sei se esse vídeo vai alcançar muitas pessoas, mas quero perguntar pra você que está assistindo: você acredita nessa justificativa ou não?” .

O Portal iG procurou o Estadão, mas não houve manifestação do jornal até a publicação da reportagem. Caso se posicione, a matéria será atualizada.