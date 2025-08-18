Reprodução Heverson Castro foi conduzidos à delegacia

Uma visita do prefeito de Macapá, Dr. Furlan (MDB), ao Hospital Municipal da zona norte terminou em confusão neste domingo (17), quando o gestor foi filmado agredindo um cinegrafista da equipe do jornalista Heverson Castro, após ser questionado sobre atrasos nas obras do local.





O episódio foi registrado em vídeo e rapidamente ganhou repercussão. As imagens mostram o momento em que Heverson Castro questiona o prefeito sobre a demora na entrega das obras.

Sem responder, Dr. Furlan parte em direção ao cinegrafista, aparentemente tentando tomar o celular utilizado na gravação.

Em seguida, o prefeito puxa o profissional pelo pescoço em um mata-leão, contido por pessoas presentes.

Em nota oficial, a Prefeitura de Macapá declarou que “ repudia a conduta de violência ocorrida na manhã deste domingo, 17, durante a Agenda de Cidadania do prefeito Dr. Furlan ”.

O comunicado afirma que o gestor teria sido alvo de “ agressões verbais ” e de tentativa de agressão física por parte de Heverson Castro e outros dois homens. A administração informou ainda que duas servidoras também foram agredidas e registraram ocorrência.

A prefeitura ainda informa que " as medidas legais cabíveis já estão sendo tomadas para assegurar que os envolvidos sejam responsabilizados ".





Servidora acusa jornalistas

A subsecretária Miriam Bânia relatou em vídeo que também foi alvo de agressão durante a confusão. “ Como é de costume, todo domingo eu acompanho a agenda do prefeito Furlan e hoje fui brutalmente ofendida pela equipe de jornalismo do Heverson Castro, verbalmente e fisicamente, estou aqui registrando o boletim de ocorrência, estou muito nervosa, até porque não é a primeira vez que eu sou atacada, essa já é a segunda vez, eu não esperava passar por isso novamente e eu vim aqui hoje, gente, para agradecer o prefeito Furlan que quando viu eu sendo empurrada, foi me defender .”

Após o tumulto, Heverson Castro e os dois membros de sua equipe foram encaminhados à delegacia.