Célio Sousa/Reprodução Renê da Silva Nogueira Júnior

Um vídeo registra o momento em que o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, 47 anos, reage ao ser informado, durante audiência de custódia nesta quarta-feira (13), que continuará preso pela morte do gari Laudemir de Souza Fernandes, 44.





O crime ocorreu na manhã de segunda-feira (11), no bairro Vista Alegre, região Oeste de Belo Horizonte, após uma discussão no trânsito. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sem prazo para expirar, a pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Segundo a investigação, Laudemir foi atingido por um disparo na região do abdômen enquanto trabalhava, após o motorista de um SUV BYD cinza discutir com a motorista do caminhão de coleta.

O empresário teria sacado uma arma, ameaçado a motorista do caminhão e, em seguida, atirado contra o gari, que tentava apaziguar a confusão. Ele morreu no local por hemorragia interna.

O suspeito foi preso horas depois, em uma academia na Avenida Raja Gabaglia, região Centro-Sul da capital mineira. Ele foi autuado por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima, e ameaça contra a motorista do caminhão.





Acusações

Na decisão, o juiz Leonardo Damasceno destacou que Renê já responde a processo por lesão corporal grave em São Paulo e que o crime demonstrou “ total descontrole emocional e perigosa predisposição para o uso de violência letal como primeira resposta a contrariedades do cotidiano ”.

Durante a audiência, o magistrado também ressaltou a “ gravidade concreta dos fatos ” e a “ reiteração delitiva ” do acusado:

O juiz determinou ainda que a unidade prisional providencie atendimento médico e forneça a medicação controlada necessária que o detento faz uso.