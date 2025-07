Reprodução/X Carro em chamas na Ponte Rio-Niterói





Um veículo pegou fogo na Ponte Rio-Niterói na manhã desta terça-feira (1º) e causou interdição total da via, no sentido Rio de Janeiro. Após liberação parcial das pista, cerca de 20 minutos depois, o trânsito segue congestionado, com tempo de travessia de uma hora e meia.





Um passageiro, que passava no local na hora do acidente, registrou o carro branco com chamas na parte de frente. O veículo ficou totalmente destruído.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a via foi totalmente fechada às 6h25. Com o incêndio controlado, três das quatro faixas foram liberadas às 6h34; a pista foi totalmente liberada às 7h35.





Reflexos

O acidente aconteceu na altura do km 330. Ninguém ficou ferido. O trânsito na ponte triplicou o tempo de travessia comum para o horário, impactando a vida de milhares de trabalhadores que fazem o percurso.

Os reflexos do fechamento de uma das principais vias do Rio de Janeiro, que liga a capital à cidade de Niterói, foi sentido na Rodovia Niterói-Manilha, Alameda São Boaventura, Avenida Roberto Silveira e Avenida Marquês de Paraná.