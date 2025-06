Reprodução/redes sociais Antônio Carlos Teixeira, 45anos, e Inaila Teixeira,37, foram mortos no sábado (21), junto com o filho de 3 anos









Um adolescente de 14 anos confessou o assassinato dos pais e do irmão de 3 anos, em Itaperuna, no Noroeste do Rio de Janeiro. Os corpos foram encontrados em uma cisterna da residência da família, nesta quarta-feira (25).

Ao Portal iG, a Polícia Civil informou que as vítimas foram mortas a tiros, enquanto dormiam, no último sábado (21).

Nesta quarta, policiais civis da 143ª DP de Itaperuna apreenderam o adolescente, que confessou os assassinatos.

Segundo os policiais, o menor cometeu o crime, porque foi impedido de viajar para outro estado, para um encontro com uma suposta namorada.

Ele esperou todos dormirem, pegou a arma do pai, matou os três e jogou os corpos dentro da cisterna para ocultar os cadáveres.

A mãe, Inaila Teixeira, tinha 37 anos e o pai, Antônio Carlos Teixeira, 45 anos. O irmão de 3 anos não teve o nome divulgado.

Os policiais informaram ainda que, na tarde desta terça (24), a avó do adolescente foi com ele à delegacia para registrar o desaparecimento dos familiares, após não conseguir contatá-los.

Nesta manhã, durante investigação na residência, os agentes identificaram manchas de sangue no colchão e em vestes do casal, além de pontos queimados.





Também foi durante as diligências que os policiais sentiram forte odor e acabaram encontrando os corpos na cisterna da casa.

O adolescente foi conduzido à delegacia, onde confessou o crime.

Ainda de acordo com a polícia, por ter 14 anos, ele vai responder por fato análogo aos crimes de triplo homicídio e ocultação de cadáver.