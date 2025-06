Reprodução/X Motorista não resistiu aos ferimentos e morreu





A explosão de um carro durante o abastecimento com gás natural veicular(GNV) deixou um morto e um ferido grave na madrugada deste sábado (7), em um posto de combustíveis localizado na Praça da Cruz Vermelha, no Centro do Rio de Janeiro, próximo ao INCA (Instituto Nacional de Câncer).

O incidente aconteceu por volta de 0h40 e causou danos materiais na estrutura do posto e nos arredores.

Segundo informações apuradas pelas autoridades, a explosão foi provocada pelo rompimento do cilindro de GNV do veículo no momento do abastecimento.

O motorista Guaraci Ferreira R. Costa, de 64 anos, estava próximo ao porta-malas do carro — onde o cilindro estava instalado — quando a explosão ocorreu.

Ele foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã do mesmo dia.

O frentista Paulo B. dos Santos, de 61 anos, que operava a bomba de abastecimento, também foi atingido.

Ele sofreu ferimentos graves, teve um dos braços amputado e permanece entubado no mesmo hospital. A informação foi confirmada pelo Sinpospetro-RJ (Sindicato dos Frentistas do Município do Rio de Janeiro).

O impacto da explosão destruiu completamente o veículo, um Chevrolet. Parte do teto do posto desabou, e o forro ficou danificado.

Estilhaços atingiram imóveis vizinhos, inclusive o segundo andar do Banco de Sangue do INCA, que teve uma vidraça trincada.

Um fragmento do carro foi lançado contra um prédio residencial ao lado do posto. O estrondo foi ouvido em diversos bairros próximos e assustou moradores.





Cena foi filmada

Vídeos de câmeras de segurança mostram o momento da explosão. As imagens registram o motorista ao lado do porta-malas e o frentista posicionado junto ao veículo.

Outro frentista e um motociclista que estavam próximos escaparam sem ferimentos. As imagens foram coletadas pela Polícia Civil, que investiga o caso por meio da 5ª Delegacia de Polícia (Mem de Sá).

A perícia no local inclui a análise do estado do cilindro e o levantamento de eventuais falhas técnicas ou operacionais.

Também estão sendo considerados os registros das câmeras e os depoimentos de testemunhas. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de conservação do cilindro de GNV do veículo envolvido.

Veja o vídeo: