Reprodução/Korea Post Homem ateou fogo no vagão do trem





O Ministério Público da Coreia do Sul indiciou um homem de 67 anos por tentativa de homicídio e incêndio criminoso, após ele ter ateado fogo em um trem da Linha 5 do Metrô de Seul, em 31 de maio deste ano.





As imagens mostram o suspeito, identificado pelo sobrenome Won, derramando gasolina no chão de um vagão em movimento e, em seguida, incendiando uma peça de roupa. Em poucos segundos o vagão é tomado pelas chamas. Seis passageiros ficaram feridos.

A promotoria sustenta que o ato colocou em risco a vida de mais de 160 pessoas. O acusado segue preso desde o ocorrido. As informações foram divulgadas pelo jornal local Korean JoongAng Daily .

Feridos pela fumaça

Além os seis feridos por fogo, o incêndio criminoso causou ferimentos por inalação de fumaça em 23 pessoas, incluindo o próprio Won, que foram levadas ao hospital. Outras 129 pessoas receberam atendimento médico no local.

Segundo o Korean Daily , o vagão do trem foi parcialmente destruído e os danos são estimados em 330 milhões de wons (R$ 1,33 milhão).

Trem à prova de fogo

As autoridades sul-coreanas disseram que o resultado poderia ter sido muito pior. Segundo o portal The Korea Herald , o que evitou a catástrofe foi a preparação do país após um atentado em 2003.

Há 22 anos, um incendiário ateou fogo a um trem usando gasolina, matando 192 pessoas e ferindo 151. Desde então, a Coreia do Sul substituiu os materiais das locomotivas, que passaram a ser resistentes ao fogo.





Preso logo após o crime, o acusado disse que começou o incêndio porque estava insatisfeito com o resultado de seu processo de divórcio. Ele também teria dito aos investigadores que havia comprado a gasolina em um posto de gasolina duas semanas antes do ataque, em preparação para o crime.

Uma avaliação psicológica concluiu que Won não apresenta sinais de psicopatia, disseram as autoridades.