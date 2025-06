Reprodução/Metsul Geada durante o amanhecer no interior do Rio Grande do SulGeada durante o amanhecer no interior do Rio Grande do Sul





A atual onda de frio que atinge o Rio Grande do Sul deixou as temperaturas abaixo de 0ºC em boa parte do estado. Esta quarta-feira (25) é o 13º dia de junho com mínimas negativas no estado.

A menor temperatura registrada no dia foi em Vacaria, onde os termômetros marcaram -3,6ºC, segundo o Climatempo. Com exceção das áreas no Litoral do estado, todos os municípios enfrentaram um amanhecer gelado, com condições para geadas.

Em Porto Alegre, a temperatura mínima atingiu 2,8ºC na estação de referência do Jardim Botânico, a menor do ano na capital.

Temperaturas negativas

De acordo com a MetSul Meteorologia, 14 cidades gaúchas registraram temperaturas negativas nesta terça-feira. Depois de Vacaria, as mínimas mais intensas foram de -6,1 °C em Capão Bonito do Sul, -5,8 °C em Pinheiro Machado e -5,7 °C em São José dos Ausentes.

Também foram registrados -5,5 °C em André da Rocha, -5,4 °C em Soledade e -4,9 °C em Getúlio Vargas. Em outros municípios, os termômetros marcaram -3,9 °C em Ernestina, -3,7 °C em Canela, -3,6 °C em Serafina Corrêa, -3,3 °C em São Marcos e Antônio Prado, -3,2 °C em Cambará do Sul e -3,1 °C em Santa Rosa.





Resfriamento durante a madrugada

O amanhecer gelado desta quarta no Sul do Brasil foi provocado por uma intensa massa de ar polar que avançou sobre a região na segunda-feira (22). O sistema foi impulsionado por um ciclone extratropical que atua na costa da província de Buenos Aires, na Argentina, explica a MetSul.

Com a diminuição dos ventos, o céu limpo e o ar seco em altitude, o cenário foi ideal para um forte resfriamento durante a madrugada. As condições favoreceram temperaturas muito baixas, com formação de geada e congelamento em algumas áreas.