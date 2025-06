REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL A terça-feira vai começar gelada em todo o estado paulista





Uma intensa massa de ar polar avança sobre o Centro-Sul do Brasil a partir desta terça-feira (24), derrubando as temperaturas e ampliando o risco de geada em áreas pouco habituadas a esse fenômeno, como o interior de São Paulo e o Mato Grosso do Sul. A informação é do site 'Clima Tempo'.

O sistema, impulsionado por um centro de alta pressão sobre o Atlântico Sul e pela passagem lenta de uma frente fria pela região central do país, deve manter o frio intenso ao longo da semana. Segundo a previsão, a onda de frio vai se estender até sexta-feira (27), com os termômetros registrando marcas abaixo da média para esta época do ano.

O frio mais severo será sentido nos três estados da Região Sul, onde o risco de geada é generalizado. Mas o fenômeno pode surpreender também moradores de áreas mais ao norte, incluindo o sul de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. Nessas regiões, a expectativa é de formação de finas camadas de gelo ao amanhecer, especialmente em áreas rurais e de maior altitude.

Para a ocorrência de geada, as temperaturas precisam ficar abaixo de 4 °C, o que é relativamente raro em grande parte do território paulista e sul-mato-grossense. Mesmo onde os termômetros não atingirem esse nível crítico, a massa polar já será suficiente para provocar frio intenso nas madrugadas e manhãs.

Este é o primeiro grande evento de frio do inverno de 2025, marcando uma mudança brusca nas condições climáticas. Além da queda nas temperaturas, a combinação de ar seco e frio exige atenção redobrada da população, especialmente em deslocamentos noturnos e nas atividades agrícolas.

A recomendação é que produtores rurais e moradores das áreas mais afetadas acompanhem as atualizações da previsão do tempo e sigam as orientações de órgãos de defesa civil para minimizar os impactos da geada e do frio intenso.