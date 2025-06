Reprodução/ Instagram Juliana Marins com a famíia













Uma mensagem carregada de afeto e saudade publicada nas redes sociais tornou-se o último registro público de Juliana Marins direcionada à família. A jovem brasileira de 26 anos morreu após cair em um penhasco durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia. O corpo foi localizado nesta terça-feira (24), após quatro dias de uma operação de resgate marcada por dificuldades causadas pelo mau tempo na região.

Poucos dias antes da tragédia, Juliana compartilhou em seu perfil no Instagram uma homenagem à família, com fotos e um texto emotivo. “Hoje liguei pra eles chorando de saudade. Terminei a ligação com um sorrisão no rosto, rindo das bobeiras dos meus pais, e com uma paz no coração por ter vindo ao mundo nessa família" , escreveu. Em tom leve e carinhoso, ela ainda mencionou a irmã, que precisou sair da conversa por conta de uma reunião.





Juliana estava em viagem pela Ásia desde fevereiro. O roteiro do mochilão incluía países como Filipinas, Vietnã e Tailândia. A Indonésia foi a última parada da jovem, que decidiu se aventurar na trilha que leva ao cume do Monte Rinjani, uma das atrações mais procuradas por turistas na Ilha de Lombok.





O acidente aconteceu no sábado (21). O resgate foi adiado diversas vezes por conta das condições climáticas desfavoráveis. O corpo foi encontrado por equipes locais na manhã desta terça.

A morte de Juliana causou comoção entre amigos e familiares, que acompanharam com apreensão os dias de buscas. A jovem era descrita como aventureira, sensível e apaixonada por conhecer o mundo — uma escolha de vida que agora, tragicamente, se entrelaça com sua despedida precoce.

Em nota oficial, o Ministério das Relações Exteriores afirmou: “O governo brasileiro transmite suas condolências aos familiares e amigos da turista brasileira pela imensa perda nesse trágico acidente.”