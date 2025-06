Agência Brasil/Marcelo Camargo Inverno começou no dia 20 de junho

A manhã desta quarta-feira (25) começou com temperaturas extremamente baixas em boa parte do Sudeste do Brasil, resultado da atuação de uma potente massa de ar polar. O fenômeno provocou uma mudança drástica nas condições do tempo e colocou a região sob alerta para frio intenso, com potencial para quebrar recordes históricos de temperatura mínima nesta semana.

O avanço do ar gelado atinge principalmente os estados de São Paulo, Minas Gerais e partes do Rio de Janeiro. Em algumas áreas, o frio é considerado o mais severo para o mês de junho em décadas.

Segundo dados do 'Meteored', o Índice de Previsão Extrema (EFI) para temperaturas mínimas atingiu valores máximos (entre 0,8 e 1) em diversas áreas da região Sudeste. Isso significa que as mínimas previstas estão entre as 1% mais baixas já registradas para esse período do ano dentro da climatologia local.

A cidade de São Paulo amanheceu com mínima prevista de 4°C, o que pode configurar o segundo dia mais frio do século na capital paulista, atrás apenas dos 3,5°C anotados em 13 de junho de 2016. Em municípios do interior e da Região Metropolitana, os termômetros também despencaram, com valores abaixo dos 7°C.

Em Itapirapuã Paulista (SP), Itapeva (MG) e Extrema (MG), a previsão aponta mínimas negativas, chegando a -1°C. Todas essas localidades estão situadas no sul de São Paulo e no sul de Minas Gerais, regiões mais expostas à entrada da massa polar. A geada se espalha por áreas onde as temperaturas ficam abaixo dos 5°C, o que inclui trechos da capital paulista e arredores.

No Rio de Janeiro, o frio também é expressivo. A cidade do Rio registrou mínima de 15°C, uma anomalia de -1°C em relação à média histórica. Já na serra fluminense, os termômetros caíram ainda mais: em municípios como Teresópolis e Petrópolis, as mínimas variaram entre 6°C e 8°C, com anomalias de até -6°C.

No interior paulista, os desvios de temperatura mínima foram ainda mais severos, chegando a 12°C abaixo da média climatológica para o mês. Em áreas do sul de Minas Gerais, esse desvio pode alcançar até -13°C, segundo as previsões meteorológicas.

Com essa onda polar, o Sudeste enfrenta o primeiro episódio de frio extremo do inverno, e a expectativa é de que as baixas temperaturas permaneçam ao longo dos próximos dias.