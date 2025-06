Chinese Academy of Social Sciences Tesouro oculto de 1.800 anos é achado intacto em tumba





Arqueólogos chineses descobriram um raro conjunto de três tumbas com cerca de 1.800 anos na cidade de Rizhao, no sudeste da China, repletas dos tesouros de uma antiga família. As informações são do Independent .

Embora duas delas tenham sido “seriamente saqueadas”, a terceira permaneceu praticamente intacta, segundo comunicado do Instituto de Arqueologia da Academia Chinesa de Ciências Sociais.

“Uma das tumbas está bem preservada, e mais de 70 peças de variados objetos funerários foram desenterradas”, informou o instituto.

No entanto, os ossos humanos presentes nas sepulturas se deterioraram, e os detalhes da cerimônia de enterro são desconhecidos, afirmam os pesquisadores.

Chinese Academy of Social Sciences Espada de ferro descoberta na tumba





As tumbas, com design semelhante, estão localizadas a cerca de 640 quilômetros de Pequim e provavelmente datam da poderosa dinastia Han, que governou a região entre 206 a.C. e 220 d.C.

“Pelo formato das sepulturas e pelos objetos encontrados, tudo indica que elas pertencem ao período intermediário e final da dinastia Han Ocidental”, escreveram os cientistas.

As tumbas foram encontradas durante reformas em um parque local, e escavações posteriores revelaram cerca de 70 itens funerários, como espelhos de bronze e cerâmicas diversas.

Também foram descobertos um selo de bronze em forma de botão de tartaruga, caixas laqueadas, barris de madeira, xícaras de orelha e potes vitrificados.

Chinese Academy of Social Sciences Cerâmica vidrada encontrada no local





Uma das tumbas continha ainda pincéis de espelho, grampos de cabelo de bambu, selos de cobre, ganchos de cobre, espadas de ferro e outros artefatos funerários, relataram os arqueólogos.

Os pesquisadores também observaram que os caixões podiam ser acessados por passagens comuns, ligadas a salas com portas e janelas.

Um selo descoberto indica que o dono de uma das tumbas se chamava “Huan Jia”.

Duas das sepulturas tinham inscrições com o sobrenome “Huan”, sugerindo uma ligação familiar — possivelmente o local de descanso final de um casal.

“O que chama atenção é que duas das três tumbas trazem selos com o mesmo sobrenome, Huan, o que permite inferir que se trata de um cemitério da família Huan”, afirmou o instituto.

Os arqueólogos também encontraram vestígios “primorosamente trabalhados e incomuns” de uma carroça funerária com “duas rodas de madeira arredondadas”, provavelmente usada para transportar o corpo até o local do sepultamento.





“É uma descoberta importante de tumbas da dinastia Han na costa sudeste da província de Shandong”, disseram os pesquisadores.

Os cientistas esperam que a análise mais detalhada da estrutura do caixão e dos fragmentos da carroça possa trazer novos insights sobre os rituais funerários da dinastia Han.