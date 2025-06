Reprodução Padrasto confirmou ter assassinado Larissa Manuela





Diego Sanches, padrasto de Larissa Manuela, de apenas 10 anos, confessou nesta segunda-feira (23) ter assassinado a enteada com 16 facadas em Barueri, na Grande São Paulo. A confissão foi dada durante novo interrogatório na delegacia, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) em nota. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Desde o início das investigações, a Polícia Civil já tratava Diego como principal suspeito do crime. Imagens de câmeras de segurança mostraram um homem com sandálias semelhantes às usadas por ele circulando nas proximidades do local onde o corpo da menina foi encontrado. Além disso, os investigadores localizaram um bilhete escrito pelo próprio padrasto, no qual ele pedia perdão à mãe da vítima.

Diego havia sido ouvido pela primeira vez no dia 13 de junho, um dia após o corpo de Larissa ter sido localizado. Na ocasião, negou qualquer envolvimento, teve o celular apreendido e entregou um par de chinelos para perícia. O pai da menina também relatou à polícia que o padrasto já havia feito ameaças contra a criança antes do crime.

Mesmo em um segundo depoimento, no dia 16 de junho, Diego manteve a negativa. Já no terceiro interrogatório, no dia 18, ele contou com testemunhos que tentaram dar a ele um álibi.

Agora, com a confissão formalizada, a Polícia Civil já solicitou a prisão preventiva de Diego Sanches e aguarda o parecer da Justiça.