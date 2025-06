Reprodução/Metsul Rua alagada depois do transbordamento do Guaíba





O rio Guaíba transbordou na noite desta terça-feira (24) no Cais Navegantes, zona norte de Porto Alegre, entre 21h e 23h. A constatação foi feita pelo instituto MetSul Meteorologia.

Áreas próximas ao leito, como de clubes náuticos, já apresentavam alagamentos. Em alguns pontos, a água atingiu até 30 centímetros de altura. Segundo a MetSul, a previsão é de que a água continue subindo.

Em uma rua às margens do Guaíba, um trecho de 100 metros da via ficou coberto de água depois da elevação da bacia hídrica, na altura do clube de remo do Vasco da Gama.

Nível sobe rapidamente

O nível do Guaíba em Porto Alegre subiu rapidamente e segue aumentando, segundo a MetSul. Às 23h, a medição no Cais Central da Avenida Mauá marcava 2,87 metros, apenas 13 centímetros abaixo da cota de inundação, que é de 3 metros.

A altura das águas leva reflexos na rede de esgotos. Em alguns pontos da cidade, bueiros jorraram água como refluxo do Guaíba.

🔴 AGORA | Guaíba fora do leito na sede do clube GPA, no cais Navegantes. Parte da sede do clube já está alagada. Nível sobe mais e transborda antes na margem do Navegantes - pela inclinação da lâmina de água no Guaíba - que no Centro. 📷 @metsul pic.twitter.com/kJzsx5gpQb — MetSul.com (@metsul) June 25, 2025





Elevações do Taquari e Caí

A alta do nível do Guaíba é causada pela chegada de uma nova onda de água dos rios Taquari e Caí, especialmente do primeiro, que está levando mais volume para a região de Porto Alegre.





Na tarde e noite de ontem, os dois rios voltaram a subir por causa da chuva forte (entre 50 mm e 100 mm) que caiu no domingo no Norte da Serra e nos Campos de Cima da Serra, no estado gaúcho. O Taquari quase atingiu a marca de inundação de 19 metros em Lajeado, e o Caí ficou a poucos centímetros da cota de 10 metros em São Sebastião do Caí, informa a MetSul.

Com isso, o nível do Guaíba deve continuar subindo e pode chegar à marca de 3 metros no Cais Mauá. No Cais Navegantes, onde a água sobe mais rápido, a cota de inundação já foi ultrapassada e o nível chegou a 3,18 metros às 23h. Se o aumento continuar, há risco de mais alagamentos na região.