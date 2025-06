Reprodução/Rafael Grün Rio Taquari inunda nesta quarta (18)





As tempestades que atingem o Rio Grande do Sul desde a noite de segunda-feira (16) estão elevando o nível das águas dos principais rios do estado. Nesta quarta-feira (18), o Rio Taquari, na Região dos Vales, e o Rio Caí, na Região Metropolitana, ultrapassaram o limite de inundação.

O rio Caí atingiu 10,1 metros às 11h desta quarta-feira (18), ultrapassando o nível mínimo de inundação, que é de 10 metros, em São Sebastião do Caí. No mesmo horário, o rio Taquari registrou 19,2 metros, também acima do limite de transbordamento, de 19 metros. Os dados são do site Nível Guaíba, que monitora em tempo real os volumes de água no estado.

Alerta da Defesa Civil

Segundo a Defesa Civil do RS, a condição hidrológica desta quarta indica tendência de elevação dos rios em praticamente todo o estado. Os níveis variam entre a normalidade e a cota de alerta, em razão das chuvas dos últimos dias. Em Alegrete, o rio Ibirapuitã também já ultrapassou a cota de inundação.

A sequência de chuvas fortes nesta semana, especialmente nas regiões central e oeste do Rio Grande do Sul, fez com que a Defesa Civil emitisse condições de atenção e alerta para grande parte dos municípios gaúchos, destacados em amarelo e laranja no mapa hidrológico (veja na imagem abaixo) .

Há risco de alagamentos em áreas urbanas e enxurradas causadas por chuvas intensas, além de cheias e inundações em arroios e pequenos rios sem monitoramento. Também são esperadas elevações nos níveis de rios maiores, com variações entre os limiares de normalidade e atenção para possíveis inundações.

Divulgação/Defesa Civil do RS Áreas de riscos de inundação dos rios no RS





As áreas sob risco incluem também regiões suscetíveis a movimentos de massa, como deslizamentos, especialmente em zonas vulneráveis.

De acordo com o órgão, há indicação de risco de inundação para os seguintes rios: Ibirapuitã (em Alegrete), Ibicuí (em Manoel Viana), Jaguari, Santa Maria (em Rosário do Sul), Vacacaí (em São Gabriel), São Sepé e Jacuí (de Dona Francisca a Triunfo). Os rios Taquari (de Lajeado a Taquari) e Caí (de São Sebastião do Caí a Montenegro) já inundaram.

Famílias deslocadas

Em Lajeado, Rio Grande do Sul, o aumento do volume do rio Taquari durante a madrugada fez com que a prefeitura do município retirasse famílias residentes de áreas que ficam até a cota dos 21 metros do rio.





Conforme o coordenador da Defesa Civil de Lajeado, Marcelo Maya, o plano de contingência foi acionado ainda durante a madrugada, e o município permanece em estado de alerta.

Às 10h30, a medição do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) registrou a marca de 18,92 metros, com elevação de 20 centímetros na última hora. O nível normal do rio em Lajeado é de 13 metros — o volume d'água já chegou a 19,2 metros. A previsão atual da CPRM indica que o nível do Rio Taquari pode chegar a 20,25 metros.