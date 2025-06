Reprodução/Commons Guaíba tem riscos de transbordamento para esta semana





Nesta semana, o Rio Grande do Sul está com alto risco de chuvas excessivas, com volumes muito altos de precipitação que pode ficar entre 150 mm e 300 mm, segundo a MetSul.

A chuva em diversos municípios do estado eleva o risco de cheias de rios, transbordamentos e enchentes em áreas urbanas e rurais. Há riscos de quedas de barreiras e deslizamentos de terra.

Com este cenário, o Guaíba apresenta um risco de médio a alto de cheia, com possibilidade de alagamentos em Porto Alegre no meio da semana.

Cheias de rios

Os volumes de chuva podem elevar os níveis de outros rios, córregos e arroios do Rio Grande do Sul, principalmente os que têm nascentes e bacias que cruzam o Oeste, Noroeste e o Centro do estado.

Segundo a MetSul, estão incluídas bacias hídricas como o Uruguai (Oeste), Ibicuí, Vacacaí, Ijuí, Ibirapuitã e Quaraí. Rios como o Jacuí e o Vale do Rio Pardo também têm risco de cheia, e o cenário exige atenção ainda nas bacias dos rios Caí e Taquari.

Apesar do alerta para transbordamentos, os meteorologistas da MetSul explicam que o cenário não tem qualquer comparação com maio de 2024. As cheias de rios e enchentes ocorrem todos os anos no Rio Grande do Sul, mas 2024 foi um extremo de recorrência rara.

Chuva constante

A MetSul aponta que um bloqueio atmosférico vai manter uma frente semi-estacionária e uma área de baixa pressão sobre o Rio Grande do Sul, provocando vários dias seguidos de chuva, gerando risco de precipitação forte a intensa em diferentes regiões.





As chuvas desta semana são uma continuação da instabilidade do fim de semana, que já acumulou mais de 100 mm em áreas do Centro-Oeste gaúcho e mais de 50 mm em alguns municípios do Sul.

O ponto crítico da instabilidade é previsto para acontecer a partir da terça-feira (17), quando a chuva vai se tornar mais generalizada e tende a se intensificar muito no no estado, persistindo na segunda metade da semana.