Um homem desrespeitou medida protetiva e esfaqueou a ex-mulher que está grávida, a filha de um ano e a sogra, na segunda-feira (24) em um apartamento em Franca ( SP ). Segundo informações, ele é Luís Fernando Silveira , de 32 anos, um engenheiro em ascensão que demonstrava uma vida repleta de realizações pessoais e profissionais nas redes sociais, como filhos e viagens em família.

Silveira , que foi detido com a ajuda de funcionários e moradores do condomínio, responde por tentativa de feminicídio e está preso preventivamente após a Justiça argumentar que ele tem perfil agressivo e, em liberdade, representa um risco às vítimas.

Em depoimento à polícia, o engenheiro disse que agiu depois de ser impedido de ver o filho mais velho, de 7 anos. A ex-mulher dele, Amanda Ramazini , de 31 anos, permanece internada em estado grave após levar cerca de 20 facadas, com deslocamento de placenta e uma perfuração no pulmão. A sogra, Rosana Ramazini, de 53 anos, e a filha de 1 ano se feriram, mas tiveram alta.

Quem é Luís Fernando?

Com graduação como engenheiro e curso de inglês no Canadá, Luís Fernando Silveira consolidou uma carreira profissional em ascensão nos últimos anos. Formado há seis anos em engenharia civil, após estágios e uma passagem como projetista júnior em uma empresa de Ribeirão Preto, está há mais de quatro anos em uma companhia ligada ao agronegócio como especialista em sistemas de irrigação. As informações foram obtidas pelo g1.

Pelas publicações nas redes sociais, também é possível ver que o engenheiro civil tinha um círculo de amigos com quem compartilhava a paixão pelo futebol, e não deixava de compartilhar fotos de momentos com a família, como viagens e visitas a locais como clube, museu e estádio de futebol.

Nas redes, ele também mantém fotos principalmente com o filho mais velho, de 7 anos, o primeiro da relação com Amanda. O casal se separou há apenas um mês, depois de dez anos juntos.

Além do menino de 7 anos, o casal tinha uma filha de 1 ano — que foi esfaqueada na segunda (24) —, e um bebê no terceiro mês de gestação.

Relação conturbada

Familiares das vítimas contam que o comportamento de Silveira no relacionamento era bem diferente do mostrado nas redes sociais. Otávio Baldim Ramazini, irmão de Amanda, diz que ela sofria abusos psicológicos, e que a relação do casal era conturbada. Segundo ele, a irmã chegou a registrar um boletim de ocorrência contra o engenheiro em 2019.

Em uma das brigas, de acordo com ele, Silveira teria tentado agredi-la e jogado o filho contra a parede. Ainda segundo Otávio, a irmã tinha medo que o engenheiro pudesse fazer algo contra a vida dela e dos filhos.





A mãe de Amanda, que também foi esfaqueada, afirmou que o ex-genro era emocionalmente instável, agressivo em alguns momentos, e chegou a humilhar a mulher e o filho de 7 anos. Segundo o tio, o homem tentou sequestrar o menino dias antes do ataque a facadas.

Uma semana antes do ataque no apartamento, Silveira chegou a ser preso após furar um pneu do carro de Amanda e estava com uma medida protetiva para não se aproximar da ex. Segundo a Polícia Civil, ele não aceitava o fim do relacionamento.

