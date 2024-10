Reprodução/Record Nunes lidera disputa do segundo turno contra Boulos, segundo Quaest divulgada nesta quarta (23)

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (23) mostra o atual prefeito de São Paulo , Ricardo Nunes (MDB), em primeiro lugar na disputa do segundo turno pela prefeitura da capital paulista contra Guilherme Boulos (PSOL).

Segundo os dados, Nunes tem 44%, enquanto Boulos marca 35% no cenário estimulado, isto é, quando o nome dos candidatos é apresentado previamente aos entrevistados. Os brancos e nulos somam 19%, enquanto os indecisos são 2%.

Veja os dados do cenário estimulado:

Ricardo Nunes (MDB) - 44% (eram 45%)

Guilherme Boulos (PSOL) - 35% (eram 33%)

Brancos e nulos - 19% (eram 19%)

Não sabem ou não responderam - 2% (eram 3%)

Pesquisa espontânea

O levantamento da Quaest também realizou a pesquisa espontânea, na qual os entrevistados dizem em quem votariam sem receber os nomes dos candidatos. Nesse cenário, os resultados foram:

Ricardo Nunes (MDB) - 36% (eram 38%)

Guilherme Boulos (PSOL) - 28% (eram 29%)

Brancos e nulos - 27% (eram 26%)

Não sabem ou não responderam - 8% (eram 8%)



Outra questão era sobre a certeza que têm nos votos que anunciaram. Os eleitores tanto de Nunes, quanto de Boulos, têm 83% de certeza no voto, e 17% admitem que ainda podem mudar de ideia.

Já sobre análise de imagens de cada candidato, Nunes tem tanto mais imagem positiva quanto menos negativa. Confira:

Nunes :

Conhecem e tem imagem positiva: 53%

Conhecem e tem imagem negativa: 36%

Conhecem : 6%

Boulos:

Conhecem e tem imagem positiva: 41%

Conhecem e tem imagem negativa: 40%

Conhecem: 12%

Não conhecem/não responderam: 7%

A pesquisa ouviu 1,2 mil eleitores entre os dias 20 e 22 de outubro. O levantamento tem margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-06257/2024.

Outros dados sobre segundo turno em SP

Mudança de votos de primeiro turno

Os outros candidatos a mais arrecadar votos no primeiro turno da votação para prefeito de São Paulo foram Pablo Marçal (PRTB) e Tabata Amaral (PSB).

As pessoas que votaram em Marçal, em sua maioria, migrou para Nunes (79%); apenas 7% votarão no Boulos. O cenário se inverte entre os eleitores de Tabata: 62% agora votam em Boulos, mas 19% em Marçal.

Liderança demográfica

Existem semelhanças e diferenças entre os eleitores de ambos candidatos. Agora, os dois empatam tecnicamente entre pessoas com mais de 7 salários mínimos e mulheres (nas pesquisas anteriores, Nunes apareceu na frente). Outros empates são jovens entre 16 e 34 anos, pessoas com Ensino Superior ou mais, e pessoas que ganham entre 3 e 7 salários mínimos.

Nunes, no entanto, lidera entre homens e pessoas com mais de 35 anos, pessoas que estudaram até o ensino fundamental e/ou médio, e trabalhadores com menos de 3 salários mínimos, além de eleitores do Bolsonaro e cristãos.

Por sua vez, Boulos lidera entre pessoas não-cristas e eleitores de Lula em 2022.

Capacidade de resolver problemas da cidade

Questionados sobre a capacidade de resolver problemas na cidade, a maior parte dos eleitores apostou em Nunes. Abaixo, cada tópico acompanhado, respectivamente, dos votos em Nunes e Boulos:

Asfaltamento (54% e 28%)

Segurança pública (52% e 27%)

Trânsito (50% e 28%)

Limpeza de vias públicas (49% e 34%)

Transporte Público (49% e 34%)

Prevenção de enchentes (45% contra 31%)

Educação (48% e 35%)

Saúde (45% e 37%)

Quedas de energia (40% e 33%)

Habitação (42% e 39%)

