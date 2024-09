Divulgação / Polícia Nacional do Peru Douglas enrolou Rita no cobertor e a manteve dentro de casa enquanto corpo apodrecia

Um homem foi preso em Lima, Peru , após ficar semanas com o corpo da esposa se decompondo sobre a cama do casal. Conforme o El Comercio, o fato só foi confirmado após ele enviar uma foto ao segurança para pedir ajuda e se livrar do corpo.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

O homem era Douglas Salazar Castillo, 57, e a mulher, Rita Paredes Riojas. O homem foi preso preventivamente por feminicídio pela Polícia Nacional do Peru. A causa da morte não foi confirmada, mas há denúncias anteriores por violência doméstica.

O crime

Após assassinar Rita, Douglas a enrolou em um cobertor e a deixou sobre a cama do casal, envolta em garrafas de álcool.

Para disfarçar o sumiço da mulher, ele fingia conversar com ela e gritava o nome dela pela casa, como se a chamasse, para os vizinhos ouvirem. Ele também usou o celular dela, fingindo ser ela.

Os vizinhos, porém, começaram a desconfiar por não vê-la durante vários dias. O corpo também começou a se decompor e exalar um cheiro ruim, chamando atenção de quem mora em volta.

O crime foi descoberto quando o homem enviou uma foto do cadáver para um segurança. Ele acreditava que conseguiria ajuda para se livrar do corpo, mas a polícia foi acionada e ele foi preso.

Douglas aguarda pelo julgamento em prisão preventiva. Ele tem passagens na polícia por violência doméstica contra Rita, mas ele sempre voltava para a casa dela.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.