Um Padre de 77 anos foi preso por abusar sexualmente de aproximadamente 50 meninas com idades entre 3 e 11 anos. A prisão foi feita na cidade de Juatuba , Metropolitana de Belo Horizonte ( RMBH ), nesta quarta-feira (23).

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais ( PCMG ), os crimes teriam acontecido desde os anos 1980, no município de Tiros , no Alto Paranaíba .

Em 2016, foi feito uma denuncia sobre o abuso de uma criança de 4 anos durante uma festa de casamento. O caso teria acontecido na zona rural de Tiros.

Segundo informações, o religioso também utilizava o local para excursões com as crianças nesse local.

A PCMG cumpriu mandado de prisão preventiva na casa do acusado, no bairro Samambaia IV, em Juatuba.

Segundo as autoridades, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional. As investigações serão conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil em Tiros.



“Ele era padre em uma paróquia de Belo Horizonte, vinculada a uma escola. Então, por várias vezes, organizavam excursões e levavam essas crianças para passar um tempo no sítio do padre, com presença de professores e até mesmo de pais. Ele conseguia retirar essas crianças de perto dos responsáveis, com base na confiança, abusava delas e depois as devolvia”, relata Ana Paula Kich Gontijo, a delegada regional em Juatuba.

A delegada ressaltou que as vítimas podem procurar a Delegacia de Polícia Civil para denunciar os crimes cometidos pelo padre.

“Essa ocorrência chegará ao inquérito que está investigando a conduta desse suspeito. Quanto mais vítimas conseguirmos localizar, maior será a pena e mais perto da Justiça estaremos”, disse.





