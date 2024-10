Google Maps Local da queda

Um avião de pequeno porte colidiu nesta quarta-feira (23) contra um morro e caiu em Paraibuna, São Paulo , segundo informações do Corpo de Bombeiros. O acidente ocorreu durante uma intensa tempestade na região. Os cinco ocupantes morreram. Os óbitos foram confirmados na manhã desta quinta (24) pela Defesa Civil.

Após a colisão, a aeronave pegou fogo devido ao impacto. Moradores locais presenciaram a queda e rapidamente chamaram as autoridades. A área onde o acidente aconteceu é de difícil acesso, obrigando os bombeiros a se deslocarem a pé para alcançar o local. A corporação foi acionada às 18h46 (horário de Brasília) e o acidente ocorreu próximo à Estrada da Fazenda Capela, entre os sítios Carpir e Caetê.

As equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local no fim da noite e encontraram os destroços da aeronave. Até as 23h (horário de Brasília), não haviam sinais de sobreviventes. As condições adversas, incluindo forte chuva e baixa visibilidade, complicaram as operações de busca.

Em entrevista ao UOL, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que a aeronave, matrícula PT-MBU, é um modelo EMB-121A1 da Embraer, fabricado em 1982, com capacidade para oito passageiros. O Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) indica que o avião está registrado para transporte aéreo e autorizado a operar como táxi aéreo, apresentando status de aeronavegabilidade "normal".

A proprietária e operadora da aeronave é a empresa "Abaeté Aviação", que se apresenta nas redes sociais como uma referência em transporte aéreo de passageiros e cargas. A reportagem está em contato com a empresa para mais informações.

O prefeito de Paraibuna, Vitão Miranda (PSD), confirmou a queda em uma postagem no Instagram, compartilhando uma notícia sobre o incidente, mas não forneceu mais detalhes.

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foi acionado para ajudar na investigação do acidente. O órgão realizará a coleta de dados e preservação de evidências para determinar as causas do incidente.



