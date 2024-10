Reprodução/ Redes Sociais João Pedro também expressou seu sentimento de pesar aos familiares das vítimas do acidente:

João Pedro Milgarejo, único sobrevivente do acidente que vitimou nove pessoas da equipe de remo de Pelotas na BR-376, em Guaratuba (PR), falou pela primeira vez após a tragédia.



Em entrevista exclusiva à RBS TV nesta terça-feira (22), o jovem de 17 anos contou detalhes dos momentos que viveu durante e após o acidente, que envolveu a van da equipe e uma carreta.

"Quando eu acordei, nem sabia o que tava acontecendo. Depois que eu fui ver que tava tudo desmoronado. Quando eu saí daquela van, eu já sabia que ia ser só eu, não tinha como mais ninguém sobreviver", disse emocionado.

João Pedro estava dormindo no fundo da van no momento da colisão. Após o acidente, ele foi resgatado com ferimentos leves e encaminhado para o hospital de Joinville (SC).

O atleta lembra que "apagou" na ambulância e retomou a consciência já no hospital. Ele recebeu alta na segunda-feira (21) e voltou ao Rio Grande do Sul em um avião disponibilizado pelo governo estadual. O jovem sofreu apenas ferimentos no rosto e uma torção no pé.

João Pedro expressou seu pesar aos familiares das vítimas do acidente: "Meus pêsames por todo mundo que não sobreviveu. Meus amigos, meu treinador e pela família deles, sinto muito".

Ele também disse que pretende comparecer ao velório coletivo dos companheiros de equipe, marcado para esta terça-feira na sede campestre do clube Centro Português 1º Dezembro, onde os atletas treinavam.

"Eles sempre estavam comigo em qualquer momento, não vai ser agora que eu vou deixar eles", afirmou o jovem.

Mesmo abalado pela tragédia, João Pedro declarou que não pretende desistir do remo . Ele reforçou que seguirá com os treinos em homenagem aos colegas e com o sonho de disputar as Olimpíadas .

"Pretendo continuar remando por eles e pela família deles. Pretendo muito ir pras Olimpíadas ainda, eu não vou desistir tão fácil", declarou.

Quem são as vítimas

Sete atletas, o coordenador da equipe e o motorista da van morreram no acidente.

- Oguener Tissot, 43 anos, coordenador do time;

- Samuel Benites Lopes, 15 anos;

- Henry Fontoura Guimarães, 17 anos;

- João Pedro Kerchiner, 17 anos;

- Helen Belony, 20 anos;

- Nicole da Cruz, 15 anos;

- Angel Souto Vidal, 16 anos;

- Vitor Fernandes Camargo, 17 anos;

- Ricardo Leal da Cunha, 52 anos, motorista da van.

Todos os atletas faziam parte do projeto "Remar para o Futuro", realizado em parceria com o clube Centro Português 1º Dezembro e a Academia de Remo Tissot, com o apoio da Prefeitura de Pelotas e da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Milgarejo era integrante do projeto desde os 14 anos.

Um "milagre"

À RBS TV, Graciele Timm Nolasco, mãe de João Pedro, descreveu o filho como um milagre.

"Graças a Deus ele tá bem. Ele é um milagre. Minha definição hoje é gratidão, porque meu filho nasceu de novo. Só o psicológico dele que a gente vai ter que tratar. Vai ser muito difícil", disse Graciele, ainda em choque com a situação.

João Pedro havia conquistado uma medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Remo, realizado no dia anterior ao acidente, e dedicado a vitória ao pai falecido e à mãe. A cena foi registrada e compartilhada pela Confederação Brasileira de Remo.

Repercussão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a tragédia e expressou solidariedade às famílias das vítimas. "Não há palavras que possam descrever a dor de perder um filho ou neto. A dor é irreparável. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos das vítimas", disse Lula.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), também se manifestou, destacando a dedicação e o exemplo dos jovens atletas. "Esses jovens eram exemplos de dedicação, superação e orgulho para todos nós. Estavam no auge de suas carreiras, conquistando medalhas e levando o nome do nosso Rio Grande ao topo em uma competição de grande relevância nacional, o Campeonato Brasileiro Unificado", declarou o governador.

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas (PSDB), decretou luto oficial de sete dias, afirmando que os atletas partiram de forma inesperada e deixaram uma "dor imensa" em todos. "Que possamos encontrar consolo nas lembranças que eles nos deixaram, e na esperança de que seu legado de amor, determinação e companheirismo continue vivo em cada um de nós", disse.

O ministro do Esporte, André Fufuca (PP), lembrou que quatro dos atletas eram beneficiários do programa Bolsa Atleta. "Expressamos nosso profundo pesar por essa tragédia que afeta a todos. Desejamos força e coragem para enfrentarem essas perdas irreparáveis e colocamos o Ministério do Esporte à disposição para auxiliar naquilo que for necessário", declarou.

A Confederação Brasileira de Remo também emitiu uma nota de pesar, solidarizando-se com as famílias e amigos das vítimas. Além disso, clubes gaúchos como Grêmio Esportivo Brasil, Esporte Clube Pelotas, Grêmio e Internacional lamentaram a tragédia.

Como foi acidente em Pelotas com van?

A van dos atletas seguia pela BR - 376 quando uma carreta a arrastou para fora da pista e, em seguida, tombou em cima dela. O acidente foi às 21h40, no Km 665, em direção a Santa Catarina.

Estima-se que o caminhão perdeu os freios, fazendo com que o motorista sofresse o choque. Um carro foi atingido, mas os passageiros saíram intactos.

As vítimas ficaram presas às ferragens. Um guindaste foi usado para içar a carreta, mas descobriu-se que os sete atletas, o treinador e motorista estavam mortos.

