Agência Brasil Acidente com equipe de remo deixa nove mortos no Paraná





Nove pessoas morreram em um acidente de automóveis em Guaratuba, PR . Uma carreta atingiu uma van que estava com uma equipe de remo composta principalmente por adolescentes.

A equipe fazia parte do grupo Remando para o Futuro , projeto social que treina pessoas a partir dos nove anos para aprender canoagem e remo.

A Prefeitura de Pelotas divulgou a lista das vítimas dos acidentes:

Oguener Tissot, 43:

Técnico e um dos fundadores do projeto Remando para o Futuro. Ele também tinha uma academia de remo com o próprio nome e um filho de seis anos.

João Pedro Kerchiner, 17, atleta.

Henry da Fontoura Guimarães, 15:

Atleta e estudante do Instituto Federal Sul-rio-grandense. O menino estudava curso técnico em Edificações em Pelotas.

Samuel Benites Lopes, 15, atleta.

Vitor Fernandes Camargo, 17, atleta.

Angel Souto Vidal, 16:

Atleta, a menina amava redes sociais e fez uma série de publicações sobre a viagem. Ela estava prestes a fazer 17 anos.

Nicole Colella Rodrigues da Cruz, 15:

Atleta e também ativa nas redes, chegou a compartilhar recentemente uma foto com a frase: "Sou muito grata pela minha equipe de treino, toda equipe de suporte", afirmou, em uma das publicações.

Helen Belony, 20.

A menina entrou para o projeto de remo aoss 14 anos - e nem sabia nadar. Ela era filha mais nova de cinco irmãos, morava na periferia de Pelotas e era considerada um prodígio no remo.

Ricardo Leal da Cunha, 52, motorista.

Menino sobrevive a acidente em Pelotas

De todas as pessoas a bordo da van que sofreu acidente em Pelotas, apenas uma sobreviveu: um menino de 17 anos cujo nome não foi divulgado. Ele saiu do acidente com ferimentos leves, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, e segue internado.

O motorista da carreta também não teve ferimentos graves. Ele tem 30 anos e chegou a ir ao hospital, mas teve alta rapidamente.

Como foi acidente em Pelotas com van?

A van dos atletas seguia pela BR - 376 quando uma carreta a arrastou para fora da pista e, em seguida, tombou em cima dela. O acidente foi às 21h40 no Km 665 em direção a Santa Catarina.

Estima-se que o caminhão perdeu os freios, fazendo com que o motorista sofresse o choque. Um carro foi atingido, mas os passageiros saíram intactos.

As vítimas ficaram presas às ferragens. Um guindaste foi usado para içar a carreta, mas descobriu-se que todos estavam mortos.