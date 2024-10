Redação GPS Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está previsto para retomar suas atividades nesta semana, após um acidente doméstico que resultou no cancelamento de sua viagem à Rússia por orientação médica. Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), Lula terá compromissos no Palácio do Planalto e participará da Cúpula dos Brics, que ocorrerá em Kazan, por meio de videoconferência.

O médico de Lula, Roberto Kalil, confirmou ao jornal O GLOBO que o presidente está apto para trabalhar, embora não possa realizar atividades físicas neste momento.

Lula sofreu uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada, causando uma lesão na parte de trás da cabeça. Ele foi atendido no Hospital Sírio Libanês em Brasília no último sábado, onde recebeu pontos na ferida. No domingo, o presidente voltou ao hospital, mas já se recupera na residência oficial.

Em comunicado, a Secom informou: "O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por orientação médica, não viajará para a Cúpula dos Brics, em Kazan, devido a um impedimento temporário para viagens de avião de longa duração. O presidente irá participar da Cúpula dos Brics por videoconferência e terá agenda de trabalho normal esta semana em Brasília."

Fontes próximas relataram que uma ressonância magnética indicou um pequeno sangramento, o que pode ser sintoma de uma leve concussão. Por precaução, a recomendação médica é que Lula permaneça sob observação nas primeiras 72 horas, período crítico para evitar riscos de edema cerebral.

No momento do acidente, Lula estava no Palácio da Alvorada apenas com a primeira-dama, Janja da Silva. Ele teria escorregado enquanto estava sentado em um banco, resultando na queda e na lesão que exigiu cinco pontos.

A queda aconteceu logo após Lula retornar a Brasília de uma visita a São Paulo, onde participaria de atividades de campanha ao lado de Guilherme Boulos (PSOL). O evento foi cancelado devido à chuva, mas o presidente gravou um vídeo ao lado de Boulos, seu apoiador, com o objetivo de diminuir a desvantagem em relação ao atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB).

