Divulgação/PRF Duas pessoas sobreviveram ao acidente

Na noite deste domingo (20), um acidente na BR-376 , em Guaratuba, litoral do Paraná , resultou na morte de pelo menos nove pessoas , depois de uma carreta container tombar em cima de uma van. Dentre as vítimas, estão adolescentes de uma equipe de remo.

Outras duas pessoas sofreram ferimentos: um adolescente de 17 anos e o motorista da carreta, de 30 anos. O acidente ocorreu no km 665 da rodovia, conforme reportado pelo jornal Bem Paraná.

Embora os nomes das vítimas ainda não tenham sido divulgados, foi confirmado que entre os mortos está Oguener Tissot, coordenador técnico do projeto Remar para o Futuro, ligado à prefeitura de Pelotas. Os jovens, com idades entre 17 e 21 anos, eram integrantes da equipe.

Os corpos das vítimas serão encaminhados para o IML em Curitiba após a remoção. O time de remo havia participado do Campeonato Brasileiro Unificado, onde conquistou sete medalhas, incluindo ouro nas provas de four skiff masculino e feminino.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 21h40, resultando na interdição total da pista no sentido Santa Catarina.

Relatos indicam que a carreta, conduzida por um homem de 30 anos que se feriu levemente, perdeu os freios e colidiu com a traseira da van, que transportava os atletas. A van foi projetada para frente, atingindo um carro que estava à sua frente, cujo motorista não se feriu. A carreta, em seguida, tombou sobre a van.

A van fazia uma viagem fretada de São Paulo para Pelotas com a equipe de remo. O adolescente de 17 anos que sobreviveu ao acidente foi levado, juntamente com o motorista da carreta, para o Hospital São José, em Joinville.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.