TV Globo / Reprodução - 24/02/2024 Segundo a polícia, fugitivos de Mossoró cavaram um buraco para se esconder de drones sensíveis ao calor humano

Fotos registradas pela polícia na manhã de sábado (24) mostram a casa onde, segundo os agentes policiais , os fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró ficaram . O imóvel está localizado na zona rural de Baraúna (RN) e teria sido usado como esconderijo pela dupla durante sete dias. As informações foram obtidas pelo Fantástico, da TV Globo.

Ainda de acordo com a polícia, Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento pagaram R$ 5 mil pra ficar no local.

Próximo da casa, os peritos encontraram um buraco , uma espécie de banker, que teria sido usado para Rogério e Deibson se esconderem dos drones que detectam o calor humano. Junto com redes para dormir, os agentes encontraram também embalagens de comida, um facão e uma lona.

Até o momento, as buscas pela dupla se concentram no entorno da cidade de Baraúna, a 22 quilômetros do Presídio Federal de Mossoró. São centenas de homens das forças de segurança que se revezam dia e noite em busca de alguma pista dos fugitivos.

















Relembre o contexto da fuga



Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró no dia 13 de fevereiro. Essa é a primeira fuga registrada na história do país de um dos cinco presídios de segurança máxima da federação.

Até o momento, quatro pessoas foram presas sob suspeita de ajudar na fuga do lado de fora do presídio. Entre elas está o irmão de Deibson, Johnney Weyd Nascimento da Silva, de 40 anos, detido pela Polícia Federal na última sexta-feira (23).

Rogério e Deibson são ligados ao Comando Vermelho e haviam sido transferidos para Mossoró após se envolverem em uma rebelião no Presídio Antônio Amaro Alves, em Rio Branco, no Acre, que resultou em cinco mortes no mês de julho de 2023.

Desde setembro do ano passado , os dois estavam em RDD (Regime Disciplinar Diferenciado) e tomavam banho de sol dentro das celas individuais. Tanto que eles fugiram após retirarem a janela.

A Polícia Federal ofereceu uma recompensa de R$ 30 mil para quem fornecer informações que levem a Rogério e Deibson.

Na sexta-feira, os primeiros 58 dos 111 agentes da Força Nacional de Segurança Pública autorizados a ajudar nas buscas chegaram ao local. Além disso, o efetivo policial conta com mais de 500 agentes federais e das polícias locais, helicópteros, drones e cães farejadores.