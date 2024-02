MINISTÉRIO DA JUSTIÇA/DIVULGAÇÃO Brasil tem cinco presídios federais

O presídio de segurança máxima de Mossoró, que registrou a primeira fuga do sistema penitenciário federal nesta quarta-feira (14), foi inaugurado em 2009 e tem capacidade para 208 presos. Os primeiros 20 detentos chegaram na unidade em fevereiro de 2010.

Conheça a infraestrutura da penitenciária

- Área de 12,3 mil metros quadrados;

- Celas individuais, divididas em quatro pavilhões, mais 12 de isolamento para os presos recém-chegados ou que descumprirem regras;

- As celas têm sete metros quadrados. Dentro delas há dormitório, sanitário, pia, chuveiro, uma mesa e um assento;

Os presos são sempre monitorados. O chuveiro liga em hora determinada, a comida chega por uma portinhola e a bandeja é inspecionada;

- Não há tomadas ou equipamentos eletrônicos nas celas;

- As mãos dos presos devem estar sempre algemadas no caminho entre a cela até o pátio onde se toma sol;

- Câmeras de vídeo reforçam a segurança 24 horas por dia, segundo o governo federal;

- Na unidade há biblioteca, unidade básica de saúde e parlatórios para recebimento de visitas e de advogados, além de local para participação de audiências judiciais.





Quem são os fugitivos

ogério da Silva Mendonça, o Querubin, tem 35 anos e na penitenciária desde setembro de 2023. Natural de Rio Branco, no Acre, ele foi transferido para o Rio Grande do Norte após uma rebelião no Presídio Antônio Amaro Alves, na capital acreana, em julho de 2023.

Ministério da Justiça e Segurança Pública Rogério Mendonça, fugitivo do presídio de Mossoró



















Deibson Cabral Nascimento, conhecido como Tatu, também nasceu em Brasileia (AC). Tem 33 anos e também estava no presídio de segurança máxima de Mossoró desde 2023. Foi transferido de Rio Branco no mesmo grupo de Rogério, após tramarem Na rebelião Presídio Antônio Amaro Alves em julho do ano passado.

Ministério da Justiça e Segurança Pública Deibson Nascimento, fugitivo do presídio de segurança máxima de Mossoró