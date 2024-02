Reprodução/Facebook Johnney é irmão de um dos fugitivos da penitenciária de Mossoró

A Polícia Federal comunicou que prendeu Johnney Weyd Nascimento da Silva, de 40 anos, irmão de Deibson Cabral do Nascimento , um dos dois foragidos da penitenicária federal de Mossoró , no Rio Grande do Norte . A detenção aconteceu nesta sexta-feira (22), em Rio Branco, capital do Acre.

Condenado por roubo e participação em facção criminosa, Johnney tinha um mandado de prisão em aberto, que foi cumprido nesta sexta. A detenção foi realizada pela FICCO/AC (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Acre), que é composta pelas polícias Civil, Federal, Militar e Rodoviária Federal.



Até o momento, as autoridades não informaram se o preso tem alguma relação com as fugas de Deibson Cabral do Nascimento, de 33 anos, e Rogério da Silva Mendonça, de 35. Ambos escaparam da penitenciária federal em 14 de fevereiro.

A PF, por outro lado, informou que a prisão aconteceu em decorrência do episódio no Rio Grande do Norte. "Uma vez que há várias forças de segurança envolvidas nas buscas, com trocas de informações, foi possível localizar o preso desta manhã", declarou.

Por enquanto, a PF prendeu três pessoas suspeitas de terem ajudado a dupla sair da penitenciária . Os agentes encontraram com os suspeitos armas, drogas e um carro, que foram apreendidos.

Perseguição

Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento escaparam do presídio há nove dias. Eles foram os primeiros detentos a fugirem de uma penitenciária de segurança máxima no país.

Desde então, 500 policiais federais, rodoviários federais e estaduais estão em busca dos fugitivos. Mais 100 homens da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) irão apoiar a operação. Investigações mostram que os dois presos usaram ferramentas encontradas, como um alicate, dentro do presídio para escapar.

A unidade estava passando por uma reforma interna e os equipamentos não foram guardados adequadamente, facilitando o acesso dos detentos. As autoridades acreditam que os detentos continuam na região próxima à penitenciária.