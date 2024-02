Ministério da Justiça e Segurança Pública Rogério Mendonça, fugitivo do presídio de Mossoró (esquerda) e Deibson Nascimento, fugitivo do presídio de segurança máxima de Mossoró (direita)

Com a fuga de dois presos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, nesta quarta-feira (14) , aconteceu a primeira fuga dentro de uma unidade de segurança máxima no Brasil.

Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, os presos foram identificados como Rogério da Silva Mendonça (Querubim, Chapa ou Cabeça de Martelo ou Martelo; e Deibson Cabral Nascimento (Tatu, Deisinho ou Deicinho).

Conheça os fugitivos

Rogério da Silva Mendonça, o Querubin, tem 35 anos e na penitenciária desde setembro de 2023. Natural de Rio Branco, no Acre, ele foi transferido para o Rio Grande do Norte após uma rebelião no Presídio Antônio Amaro Alves, na capital acreana, em julho de 2023.

Deibson Cabral Nascimento, conhecido como Tatu, também nasceu em Brasileia (AC). Tem 33 anos e também estava no presídio de segurança máxima de Mossoró desde 2023. Foi transferido de Rio Branco no mesmo grupo de Rogério, após tramarem Na rebelião Presídio Antônio Amaro Alves em julho do ano passado.

