Reprodução/Youtube Bolsonaro sobe em trio ao lado da esposa, Michelle Bolsonaro

A Polícia Federal (PF) vai incorporar o discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante o ato com apoiadores na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo (25), ao inquérito que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado.

De acordo com informações do Metrópoles, fontes da PF indicaram que a fala de Bolsonaro sobre a minuta golpista reforçou a linha de investigação por ter indícios de "admissão de culpa".

No trecho em questão, Bolsonaro se defendia das acusações de tramar um golpe de Estado.

"O que é golpe? É tanque na rua, é arma, conspiração. Nada disso foi feito no Brasil", disse. "Agora o golpe é porque tem uma minuta do decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tenha paciência", afirmou o ex-presidente.

Na visão dos investigadores da PF, as declarações do ex-presidente reforçam a suspeita de que a tentativa golpista tinha “anuência e atuação de Bolsonaro”, ou seja, que o ex-capitão estava ciente das estratégias para tentar impedir a posse de Lula.

As investigações da Operação Tempus Veritatis apontam, ainda, que o ex-presidente não só participou da elaboração como também chegou a fazer alterações em um documento que legitimava o golpe de Estado.

Para aliados de Bolsonaro, ele não reconheceu sua participação na criação das minutas, mas sim afirmou que quaisquer textos existentes eram impraticáveis. Na semana passada, Bolsonaro ficou em silêncio durante o depoimento à PF.

No ato deste domingo, Bolsonaro adotou tom ameno em suas críticas ao STF (Supremo Tribunal Federal). Além disso, o ex-mandatário pediu anistia aos presos pelo ataque golpista de 8 de janeiro de 2023, de modo a contribuir com a 'pacificação do país'.

Ato bolsonarista na Avenida Paulista teve 185 mil presentes, diz USP



No último domingo (25), na Avenida Paulista, em São Paulo, aproximadamente 185 mil pessoas compareceram ao ato convocado pelo ex presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo o grupo de pesquisa "Monitor do debate político" da USP.

O grupo, liderado por Pablo Ortellado e Márcio Moretto, registrou a presença de Bolsonaro e calculou o público presente utilizando um software, entre as 15h, hora de chegada do ex-presidente, e as 17h, momento de encerramento do discurso.

Bolsonaro enfrenta investigações da Polícia Federal por suspeita de golpe de Estado. O ex-presidente afirmou que convocou o ato para se defender das acusações da PF. A contagem máxima de participantes foi registrada por volta das 15h, quando Bolsonaro atravessou a multidão para subir ao palco.