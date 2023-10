Devanir Amâncio / Flickr - 22.12.2011 Em São Paulo, 664 km de fios foram subtraídos nos seis primeiros meses de 2023 em São Paulo

O estado de São Paulo registrou 3,6 quilômetros de cabos de telecomunicação furtados ou roubados por dia no primeiro semestre deste ano. No total, 664 quilômetros de fios foram subtraídos nos seis primeiros meses de 2023. A quantidade equivale à distância entre a capital paulista e Florianópolis, em Santa Catarina.

Os números são da Conexis Brasil Digital, entidade que representa as maiores operadoras de telecomunicações do país, e foram divulgados nesta semana. De acordo com a entidade, o volume de cabos furtados ou roubados aumentou 21,9% no primeiro semestre de 2023 em relação ao segundo semestre de 2022, quando o total levado foi de 490,7 km.

Este ano, o número também é 35,3% maior quando comparado ao mesmo período do ano passado, quando o volume levado foi de 544,9 km. No total, segundo os dados, 7 milhões de consumidores foram afetados pelos danos.

No dia a dia, o furto e roubo de cabos de receptação podem afetar milhões de pessoas, fazendo com que haja redução na qualidade do sinal de internet, telefonia e TV por assinatura. Em casos mais graves, o sinal pode até mesmo ser suspenso.

Esse tipo de delito ainda pode comprometer os serviços de utilidade pública, como a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em todo o Brasil, de janeiro a junho, quase 2,9 mil quilômetros de fiação foram furtados, o equivalente a 16 quilômetros por dia. O número supera as ocorrências do mesmo período do ano passado em 23,5%, quando o total era de 2,3 mil quilômetros.

Divulgação / Conexis Brasil Digital Metros de cabos de telecomunicação furtados ou roubados

Mais de um quinto das ocorrências registradas pela entidade foram identificadas em São Paulo. Em segundo lugar, aparece o Paraná, que teve 591 quilômetros de cabos levados. Em terceiro, vem a Bahia, estado que esse tipo de crime mais cresceu de um ano para o outro, com 296 quilômetros no primeiro semestre, registrando uma alta de 188,5%.

Os furtos acontecem devido a um dos principais materiais usados nas fiações: o cobre. Atualmente, o quilo do material é cotado em aproximadamente R$ 40, de acordo com a bolsa de metais de Londres.

O furto desses cabos também gera problemas a outros tipos de serviços, como aos semáforos das cidades. Na capital paulista, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 2.223 falhas em semáforos somente até abril deste ano, em decorrência desse tipo de crime. O volume equivale a, em média, 18 panes por dia.