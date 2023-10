Homem ataca cães da irmã do ministro Cristiano Zanin, do STF A advogada Carolina Zanin, de 42 anos, passeava com os seus dois cachorros da raça corgi que latiram para o homem que os agrediu com chutes

