Reprodução / TV Globo - 29.08.2023 Criança foi baleada dentro de casa

Uma criança de 6 anos foi baleada e morta dentro da própria casa no bairro da Mata Escura, em Salvador, na Bahia, durante a madrugada desse domingo (1º). Além da menina, que foi identificada como Sarah Sofia Santana de Jesus, o padrasto dela também foi atingido pelos disparos de arma de fogo.

De acordo com informações da Polícia Civil, um grupo de homens armados teria invadido o imóvel onde as vítimas estavam e disparou contra a família, que estava deitada na cama. O alvo dos criminosos seria o filho do padrasto de Sofia, mas a motivação do crime ainda é desconhecida.

Após o ocorrido, o padrasto foi encaminhado a um hospital, mas não há informações sobre o estado de saúde dele. O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A Bahia vive uma onda de violência nas últimas semanas. Na última sexta (29), quatro homens foram mortos durante uma operação policial em Santo Amaro, no Recôncavo baiano. Com esse caso, já chega a 68 o número de mortos em confrontos com a polícia no estado durante o mês de setembro.

Na última semana, o ministro da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Flávio Dino, disse que a situação na Bahia “é um dos maiores desafios da segurança pública no Brasil”. Segundo o ministro, o governo federal segue em diálogo com o governo estadual para tentar estabilizar a situação no estado.

Nesta segunda (2), o governo federal lançou o Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas (Enfoc). A iniciativa, segundo Dino, vinha sendo desenvolvida no ministério há três meses.

De acordo com o ministro, um dos objetivos do programa é desestruturar os mecanismos pelos quais as quadrilhas conseguem obter dinheiro. O programa também tem o intuito, segundo ele, de investir em ações de inteligência e investigação.