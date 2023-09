Divulgação/PRF Veículos pegam fogo após engavetamento

Ao menos cinco pessoas morreram em um engavetamento envolvendo carros e caminhões na tarde deste sábado (2) no Paraná, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente ocorreu na BR-277, rodovia que liga Curitiba a Ponta Grossa, na altura de Balsa Nova.



No momento do acidente, chovia e havia formação de neblina. O número de veículos envolvidos no engavetamento ainda não foi divulgado.

Após as colisões, que aconteceram na altura do km 136 da rodovia, ocorreram explosões e incêndio em alguns caminhões.

Inicialmente, a PRF havia informado que sete pessoas haviam morrido, mas o número foi corrigido para cinco. A quantidade de feridos e pessoas encaminhadas ao sistema de saúde ainda estava sendo contabilizada na noite deste sábado.