Reprodução Shopping foi evacuado em Florianópolis





Nesta segunda-feira (2), um princípio de incêndio ocorreu no Shopping Beiramar, localizado em Florianópolis, exigindo a ação do Corpo de Bombeiros e a evacuação do local. O caso teve início no 2º piso de uma loja, levando à saída de todos os presentes no estabelecimento.

Por volta das 16h18, o Corpo de Bombeiros foi chamado para atender à ocorrência. Rapidamente, a equipe de resgate chegou ao local e conseguiu controlar a situação até cerca das 16h30. Não houve relatos de feridos durante o episódio, e todas as pessoas presentes no shopping saíram em segurança.

Como parte das operações de segurança, a rua Altamiro Guimarães nas proximidades do shopping precisou ser temporariamente interditada para facilitar o acesso das equipes de resgate.





O incêndio atingiu a loja Lacoste, que está localizada no 2º piso. As circunstâncias que levaram ao início das chamas estão sob investigação em uma perícia que será conduzida pelos bombeiros.

“Na ocorrência foi utilizado o equipamento “câmera de imagem térmica” do 10º Batalhão de Bombeiros Militar, permitindo que os militares tivessem uma visão da imagem térmica formada dentro do ambiente onde havia pouca visibilidade a olho nu, visualizando assim o foco do incêndio. Foi feito, também, o monitoramento de outras lojas do Shopping a fim de verificação de algum foco de incêndio”, explicou o Corpo de Bombeiros em nota.

O Shopping Beiramar permanece temporariamente fechado. A medida tem o propósito de permitir que as autoridades concluam as investigações e avaliem as condições do local antes de autorizar a reabertura do estabelecimento.