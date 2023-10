Fernando Frazão/Agência Brasil - 28/09/2022 Chuvas devem aumentar ao longo da semana na região Sul

A região Sul do país começou o mês de outubro com muita chuvas, deixando diversas cidades em estado de emergência. Ao longo desta semana, a situação deve se agravar em certos pontos, com alertas para mais temporais.



Segundo a Climatempo, até a metade deste mês, as chuvas em Florianópolis (SC) já superaram a média prevista para outubro inteiro, de 153mm, sendo praticamente o dobro do esperado. Conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o total acumulado para o mês subiu para 299,4 mm.

Além das chuvas, a passagem de uma frente fria combinada com a circulação de ventos nesta segunda-feira (16) volta a deixar a região em alerta. Os temporais podem ser elevados em um curto período de tempo, aumentando as chances de alagamentos, enxurradas, inundações e deslizamentos.

Entre segunda e terça-feira (17), os acumulados médios de precipitação variam entre 80 e 150 mm no grande oeste catarinense, de 70 a 100mm nos planaltos e Alto Vale do Itajaí, conforme a Defesa Civil de Santa Catarina.

Nas outras regiões do estado, os volumes variam entre 40 e 70 mm, com risco de temporal menor.

Ao longo da semana, os volumes de chuva devem aumentar de forma significativa, principalmente entre terça e quarta (18). Municípios no Paraná devem ficar em alerta devido ao elevado risco de transtornos, segundo a Climatempo, especialmente o centro-leste paranaense, incluindo a região metropolitana de Curitiba.

Norte e oeste gaúcho

Esta segunda-feira também começa chuvosa e com o dia encoberto na Fronteira Oeste, norte e nordeste do Rio Grande do Sul. Temporais atingem a área já no começo desta tarde.

Acumulados mais elevados serão registrados em áreas de Serra do estado.



A situação se estende para terça e as chuvas devem perder força somente na quarta. Na Grande POA, pancadas moderadas a fortes são esperadas nos próximos dias, parando também na quarta e quinta (19).

O Rio Grande do Sul volta a ter um tempo mais estável com a entrada de uma massa de ar de origem polar, que vai inibir a formação de nuvens carregadas e causar queda nas temperaturas no estado, a partir do meio da semana.

Ao mesmo tempo, as chuvas também tendem a diminuir em Santa Catarina, mas ainda vão continuar fortes no Paraná.