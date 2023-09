Reprodução: X Morador registra chuva de granizo da varanda do apartamento em POA

Alguns gaúchos acordaram com chuva intensa, trovoadas e até granizo em algumas áreas do estado. Nesta terça-feira (26), os temporais de granizo atingiram a região central do estado e se espalharam para a Grande Porto Alegre.

Durante toda a madrugada, Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul e Cachoeirinha, entre outras cidades, registram chuva de granizo. Em Canoas, as pedras de gelo tinham tamanho de até 5 centímetros.

A área metropolitana de Porto Alegre enfrentou chuva forte a torrencial, com raios e rajadas de vento que atingiram até 70 km/h, segundo o portal de meteorologia MetSul.

🔴 TEMPO | Impressionantes imagens de tempestade severa de granizo grande hoje em Faxinal do Soturno, Centro do Rio Grande do Sul, via Rádio Integração. Veja mais imagens e entenda a tempestade em https://t.co/4yF2NUOg5v . pic.twitter.com/8soZzjcn4r — MetSul Meteorologia (@metsul) September 26, 2023

Os volumes de chuva foram significativos nas primeiras horas do dia, com mais de 30 mm de chuva em vários bairros de Porto Alegre e cidades vizinhas entre 4h e 8h da manhã.

Segundo o portal especializado em meteorologia, a situação se deve a vários fatores climáticos, incluindo um centro de baixa pressão que se deslocou do Nordeste da Argentina para o Sul do Brasil, reforçando a instabilidade.

Além disso, houve o ingresso de ar quente em altitude na Metade Norte do Rio Grande do Sul, o que favoreceu a formação de nuvens de tempestades, acompanhadas por raios e queda de granizo. O granizo, aliás, é o principal risco nessa terça-feira, com pedras de diâmetro médio a grande em algumas áreas.

O centro de baixa pressão causa temporais e há previsão de formação de um ciclone tropical na costa com rajadas de vento na região Sul e no Leste do estado. O governo alertou para os riscos de queda de árvores e cortes de energia.