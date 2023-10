Reprodução / CNN Brasil - 15.01.2023 Bombardeio na Faixa de Gaza no 9º dia de conflito

Gavriel Yishay Barel, de 22 anos, filho do brasileiro Jayro Varella Filho, foi morto por um ataque do grupo extremista Hamas, segundo informações da embaixada brasileira em Israel deste domingo (15).

Desde o início dos conflitos, três brasileiros foram mortos após os a taque de Hamas em Israel no dia 7 de outubro . Os corpos foram encontrados no local onde acontecia uma rave chamada Universo Paralello naquele sábado. Gavriel também estava na festa.O evento ocorreu no deserto de Negev, no sul de Israel e a menos de 20 quilômetros da Faixa de Gaza.

Neste ataque, 260 corpos foram encontrados no local onde aconteceu a rave. Entre eles estavam os brasileiros, Bruna Valeanu e Ranani Nidejelski Glazer , ambos de 24 anos, e Karla Stelzer Mendes , de 42 anos.

Gavriel será enterrado em, Tsefat, ao Norte de Israel, onde vivia com a mãe, que é israelense. "O menino é fanático pelo Brasil, adorava a nossa música e futebol, e decidiu ir para festa pela relação que ela tinha com o nosso país", disse um familiar ao g1.









O número de mortos na guerra entre Israel e o grupo palestino armado Hamas já passa dos 3.800 neste domingo (15). Ao todo, são 1.400 israelenses mortos, segundo autoridades de Israel, e 2.450 palestinos mortos, segundo o Ministério da Saúde palestino.

Os feridos somam pelo menos 12 mil pessoas desde o início do conflito, sendo 3.400 israelenses e cerca de 9.250 em Gaza.

O Ministério das Relações Exteriores disponibiliza três contatos para brasileiros em situação de emergência em Israel. Eles também funcionam como WhatsApp.

Escritório em Ramala: +972 (59) 205 5510

Embaixada em Tel Aviv: +972 (54) 803 5858

Plantão consular geral, em Brasília: +55 (61) 98260-0610