Reprodução / CNN Brasil - 06.09.2023 Ciclone no Sul provocou cheia de rios





A situação no Rio Grande do Sul permanece crítica, com a confirmação de mais mortes devido às enchentes causadas pelo ciclone extratropical que atingiu o estado. A Defesa Civil estadual anunciou, na tarde deste domingo (10), que o número total de mortos devido às inundações agora chega a 46.

As últimas mortes foram registradas em Colinas, Bom Retiro do Sul e Roca Sales. A última cidade, que já havia sido severamente impactada pelas enchentes, agora contabiliza 11 óbitos e é o segundo município com o maior número de vítimas no estado.

Esses eventos trágicos também afetaram Bom Retiro do Sul e Colinas, que, banhados pelo rio Taquari, não haviam registrado mortes relacionadas às inundações anteriormente.

A lista de municípios afetados pelas enchentes inclui Cruzeiro do Sul, Estrela, Ibiraiaras, Imigrante, Lajeado, Mato Castelhano, Muçum, Passo Fundo, e Santa Tereza, demonstrando a dimensão dessa catástrofe em toda a região.

Os números de pessoas desabrigadas e desalojadas continuam a aumentar, com 4.794 desabrigados e 20.490 desalojados. A Defesa Civil tem intensificado os esforços de resgate e já conseguiu retirar 3.130 pessoas das áreas afetadas pelas enchentes.





A situação atinge um total de 93 municípios, afetando diretamente a vida de 340.918 pessoas. Além das vítimas fatais e desabrigadas, há também 924 pessoas feridas devido às enchentes.

O governo estadual e federal têm mobilizado recursos e equipes para prestar assistência às áreas afetadas e ajudar as vítimas nesse momento de grande necessidade.