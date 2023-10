Fernando Frazão/Agência Brasil - 14/03/2023 Chuvas intensas deixa a região Sul em estado de atenção

O feriado prolongado de Nossa Senhora da Aparecida será de tempo chuvoso em grande parte do Brasil. Apenas no Nordeste as chuvas devem ser menos expressivas. Na região Sul, a previsão é da chegada de uma frente fria e alerta para deslizamentos e inundações no estado de Santa Catarina.

Os rampeiros que pretendem realizar a caminhada da fé, que vai rumo à cidade de Aparecida, localizada no Vale do Paraíba, em São Paulo, encontrarão o tempo instável. A previsão para a região é de pancadas de chuvas isoladas e temperatura alta, podendo passar dos 30ºC, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

No Sudeste, o clima será quente na quinta-feira (12). No entanto, por conta de uma frente fria que se aproxima da região, haverá pancadas de chuvas no fim do dia, que devem atingir principalmente São Paulo e Minas Gerais. As temperaturas também devem ficar mais amenas no fim de semana e não passarem dos 24ºC.

Na região Centro-Oeste, o calor será predominante durante todo o feriado, com temperaturas passando dos 36ºC, mas ainda deverá ter chuvas, principalmente nos estados do Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul.

No Sul do país, a previsão é de uma grande queda na temperatura e tempestades com ventania e trovoadas. A mudança do clima nesta região é causada pela junção de um sistema de baixa pressão no Oeste do Rio Grande do Sul e de uma frente fria vinda do oceano.

Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, todas as regiões do estado já apresentam solo encharcado e ocorrências pontuais de movimentação de massa. As áreas de Planalto e todo o Vale do Itajaí estão em alerta para deslizamentos.

A previsão no estado catarinense é de chuvas intensas durante toda a quinta-feira (12), com altos riscos de alagamentos e inundações. Há também risco de temporais no estado gaúcho, principalmente na região das Missões, Noroeste, Centro, Vales, Norte, RMPOA, Nordeste e Litoral Norte.

Na região Norte, também é esperado chuva neste feriado, ainda por causa dos efeitos do fenômeno El Niño, porém menos expressivas se comparado às outras regiões brasileiras. As temperaturas devem ficar acima dos 37ºC nos estados de Amazonas, Tocantins e Amapá. No Nordeste, a previsão é parecida, porém, com chuvas mais isoladas e passageiras.