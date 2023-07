Montagem iG / Imagens: reprodução / redes sociais - 12.07.2023 Avião derrapou em pista do Aeroporto de Florianópolis (SC) nessa quarta-feira (12)

Vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que o avião derrapou na pista do Aeroporto de Florianópolis, em Santa Catarina, durante tentativa de pouso nessa quarta-feira (12). As imagens foram registradas de dentro da aeronave por um dos passageiros do voo da Latam.

Em outra gravação, é possível ver, depois que o avião já havia conseguido pousar com segurança, os passageiros descendo da aeronave e os trabalhos da tripulação da cabine.

O registro ainda mostra a posição que a aeronave ficou na pista após o ocorrido.

Veja os vídeos:

Passageiro filmou por dentro o momento em que o avião da Latam derrapou na pista do aeroportos Florianópolis. No fim da gravação é possível ouvir os gritos dos passageiros. #ciclone pic.twitter.com/hmnDLcnfW9 — ⚚𝑶 𝑮𝒓𝒂𝒏𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒅𝒐𝒓⚚ (@influenciador_) July 13, 2023

Estranho esse negócio aí do avião aqui. Pneu estourou e pelo visto quase estoura os outros tbm.

Só observar em detalhes. #floripa #florianopolis #ilhadagia #sc #santacatarina pic.twitter.com/SpIEM0EUhO — Murilo Mesko (@murilomesko) July 13, 2023

Até o início desta manhã, o aeroporto permanecia fechado e os voos previstos para até as 7h05 de hoje estavam cancelados. O incidente de ontem danificou a aeronave e a pista do local.

O Airbus A321 (PT-MXM), da Latam, saiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) e estava pousando em Florianópolis quando "extrapolou os limites de pista", segundo afirmou a companhia aérea.

Nenhum dos 172 passageiros e 7 tripulantes tiveram ferimentos.

Ontem, a concessionária Zurich Airport Brasil informou que 20 voos foram impactados pelo fechamento da pista para pousos e decolagens.