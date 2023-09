Marcelo Camargo/Agência Brasil - 08.01.2023 Invasores atacaram e destruíram o Congresso, STF e Palácio do Planalto

Na manhã desta terça-feira (5), a Polícia Federal cumpre a 16ª fase da Operação Lesa Pátria com o objetivo de identificar as pessoas que financiaram e fomentaram os ataques aos prédios dos Três Poderes em Brasília, no 8 de janeiro.

De acordo com a PF, estão sendo cumpridos 53 mandados de busca e apreensão em São Paulo (12), Mato Grosso do Sul (2), Paraná (6), Santa Catarina (3), Tocantins (2), Ceará (2) e Minas Gerais (26). Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A PF ainda realiza a apreensão de bens, ativos e valores das pessoas investigadas. A estimativa é que os danos causados ao patrimônio público tenham chegado a R$ 40 milhões.

Entre os crimes dos quais os alvos da operação são investigados estão o de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Até o momento, a PF já cumpriu 78 mandados de prisão, 277 mandados de busca e apreensão e instaurou 17 inquéritos no âmbito da Lesa Pátria.



A 15ª fase foi deflagrada no último dia 29, quando o deputado Amauri Ribeiro (União Brasil-GO) foi alvo de dois mandados de busca e apreensão em Goiânia (GO) e Piracanjuba (GO).

Em junho, o parlamentar confessou ter financiado os ataques em Brasília durante um discurso na Assembleia Legislativa de Goiás. Na ocasião, Ribeiro disse ter enviado dinheiro e alimentos às pessoas que estavam acampadas no Quartel-General do Exército, em Brasília. A fala dele foi transmitida na TV Alego e nas redes sociais da Casa.