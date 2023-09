Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - 26.05.2019 Apoiadores de Jair Bolsonaro em manifestação de apoio ao "pacote anticrime" de Sergio Moro

O Partido Liberal (PL), que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro como filiado e principal expoente, decidiu utilizar as imagens do 7 de setembro de 2022 nas inserções que terá direito esta semana na TV. À época, a exibição foi vetada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As informações são do colunista do O Globo, Lauro Jardim.

O comercial de 30 segundos deve ir ao ar no feriado da Independência, com cenas de manifestações que ocorreram na Esplanada dos Ministérios durante a campanha eleitoral de 2022. Junto às cenas, serão exibidas fotografias de Jair, Michelle Bolsonaro e Valdemar Costa Neto.

Criado pelo profissional de marketing Duda Lima, o comercial não trará o ato como principal, e nem o citará de forma explícita. A inserção terá como mote o patriotismo e os valores cristãos.