Montagem iG / Imagens: reprodução/redes sociais - 04.09.2023 Ciclone fez com que rio no RS subisse mais de 13 anos

Após a formação de um ciclone no Rio Grande do Sul, o nível do Rio Taquari subiu mais de 13 metros em menos de 12 horas nessa segunda-feira (4). Isso fez com que a cidade de Roca Sales registrasse pontos de enchente. A prefeitura pediu, inclusive, que os moradores subissem nos telhados das casas para se proteger, nesta terça-feira (5).

"A toda a população! Nesse momento desesperado, bombeiros e defesa civil não estão dando conta de auxiliar a todos que necessitam. Pedimos que quem consiga suba nos telhados e se agasalhe, o auxílio profissional do estado só virá nas primeiras horas da manhã", escreveu a prefeitura em comunicado.

Às 23h, o nível do rio estavam em 22,37 metros, segundo boletim divulgado.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram grande volume de água invadindo ruas e deixando bairros completamente alagados.

🔴 URGENTE | Enchente catastrófica atinge agora o município de Roca Sales, no Vale do Taquari. Águas do Rio Taquari invadem rapidamente a área urbana do município. Trata-se de situação de excepcional perigo. Se você está no Vale em áreas alagadiças, busque terreno alto! pic.twitter.com/vhSk1a8rpT — MetSul Meteorologia (@metsul) September 5, 2023

"Estamos passando por um momento muito delicado, uma possível enchente. Não dá para esperar achando que não vai acontecer, porque os números indicam que vai ser uma enchente muito grande", afirmou o prefeito Amilton Fontana em vídeo publicado nas redes, pedindo ajuda da população e dizendo estar fazendo uma mobilização com outros municípios.

Na manhã desta terça, em publicação, a prefeitura da cidade pediu ajuda do Corpo de Bombeiros e do governo do Estado. "Atenção, governantes e equipes de socorro! Roca Sales precisa de ajuda! Inúmeras famílias clamando por socorro, nossa cidade precisa de assistência agora!"

O ciclone formado na noite dessa segunda já deixou quatro mortos no Rio Grande do Sul, nas cidades de Mato Castelhano e Passo Fundo Ibiraiaras, além de desabrigados.

O número de desalojados até a noite de ontem, segundo a Defesa Civil do estado, era de 215. A cidade mais afetada é Nova Bassano, com 90 desalojados.