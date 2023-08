Reprodução Redes Sociais Médico morto em Dourados é suspeito de participar de grupo de estelionato

Médico de 29 anos, Gabriel Rossi, encontrado morto com as mãos e pés amarrados em Dourados (MS) é suspeito de envolvimento em grupo de estalionatários. A polícia local apurou que Rossi, além de fazer parte de um grupo de estelionatários, teria sido morto por ter cobrado uma dívida de R$ 500 mil de um membro desse esquema criminoso.

A Polícia Civil de Dourados (MS) realizou a prisão de quatro indivíduos suspeitos de envolvimento em atividades de estelionato e investiga a participação das pessoas no crime. Gabriel Rossi, médico de 29 anos, era parte desse grupo que praticava golpes financeiros.

Investigação

A investigação revelou que Rossi teria demandado o pagamento de R$ 500 mil de Bruna Nathália de Paiva, uma das participantes do esquema de estelionato. Sentindo-se ameaçada, Bruna teria orquestrado o assassinato de Rossi para escapar do pagamento. Ela foi detida como a mandante do homicídio.

Segundo a polícia, Bruna contratou três pessoas para executar o médico com o objetivo de eliminar os problemas com a dívida. A suspeita teria efetuado um pagamento de R$ 150 mil ao trio pelo ato.

Ao todo foram presos três homens e uma mulher suspeitos da morte de Gabriel Rossi. Eles foram encontrado em Pará de Minas, Minas Gerais e escoltados pela Polícia Rodoviária Federal para pratarem depoimento em Dourados (MS).

Os indivíduos detidos foram identificados como Bruna Nathalia de Paiva, que seria a mandante do crime, Gustavo Kenedi Teixeira, que é suspeito de executar o crime; Keven Rangel Barbosa, suposto executor o crime e Guilherme Augusto Santana, também suspeito de executar o crime.

O médico Gabriel Paschoal Rossi, 29 anos, foi encontrado morto em uma casa em Dourados (MS) no dia 3 de agosto. O exame necroscópico apontou a morte por asfixia e provável estrangulamento.

Apesar de residir em um apartamento na cidade, o local onde o corpo foi encontrado era uma residência alugada para temporada. A locação foi feita por meio de um aplicativo.

Natural do Rio Grande do Sul, Gabriel Rossi havia se formado recentemente pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e atuava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na Cassems e no Hospital da Vida.