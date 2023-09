Reprodução / Corpo de Bombeiros - 05.09.2023 Incêndio atinge comunidade no litoral de São Paulo

Um incêndio de grandes proporções atingiu a comunidade Caminho São José, no Rádio Clube, em Santos, no litoral de São Paulo. O fogo, conforme a prefeitura da cidade, destruiu mais de 100 moradias da região. As chamas começaram às 22h18 dessa segunda-feira (4), mas se estenderam até a madrugada desta terça (5).

Quinze moradores inalaram fumaça e precisaram ser atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O Corpo de Bombeiros informou ter mobilizado 15 viaturas até o local. O fogo foi extinto por volta das 2h30 desta terça e estava apenas em fase de rescaldo, segundo a corporação.

Última atualização dos bombeiros da manhã de hoje diz que o local já estava em segurança, mas que "aproximadamente 150 casas de madeira foram queimadas".

Fogo em comunidade em Santos. pic.twitter.com/sA0LkVibtE — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) September 5, 2023

Nas redes sociais, o prefeito de Santos, Rogério Santos (PSDB-SP), publicou um vídeo com imagens do ocorrido e informando sobre o incêndio. Na gravação, feita da comunidade Caminho São José, ele disse que os alojados foram levados ao ginásio Dale Coutinho, na rua Fausto Felício Bruzarosco, S/N, no bairro Castelo.

"Assim que soube do incêndio que atingiu mais de cem moradias, fui até o local com as equipes da Prefeitura para acompanhar de perto a situação e auxiliar as famílias de forma emergencial e providencial", escreveu na legenda.

Ele também pediu ajuda da população com doação de roupas, água e material de higiene. Os donativos "podem ser entregues na UME Pedro Crescenti, Av. Brigadeiro Faria Lima, s/n, Rádio Clube, no Dale Coutinho, Rua Fausto Felício Bruzarosco, s/n, Castelo e no Fundo Social de Solidariedade, Av. Conselheiro Nebias, 388, Paquetá".