Pedro Ivo/ Agência O Dia Monique Medeiros é acusada pela morte do filho Henry Borel, junto ao ex-vereador Jairo de Souza, o Jairinho, .





Monique Medeiros da Costa e Silva, mãe do menino Henry Borel Medeiros , foi transferida do Instituto Penal Santo Expedito para a Penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, após sofrer ameaças.

Monique foi presa preventivamente para aguardar o julgamento pela tortura e homicídio de Henry, que tinha apenas 4 anos, no ano de 2021. Além dela, seu ex-namorado, o ex-médico e ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior (mais conhecido como Jairinho) , que era padrasto do menino, também foi acusado e preso pelo crime contra Henry.







A decisão da juíza Elizabeth Machado Louro, titular do II Tribunal do Júri, ordena que a Secretaria de Estado de Administração Penitência (Seap) acomode Monique em um local seguro, “dado seu histórico de rejeição pelas demais detentas em toda e qualquer unidade prisional que já esteve”.

Reprodução Leniel Borel e seu filho, Henry





Anteriormente, a magistrada chegou a soltar Monique devido a perturbações que sua presença causava no ambiente carcerário. Em julho de 2023, contudo, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o retorno dela à prisão atendendo a um recurso de Leniel Borel de Almeida, pai de Henry e assistente de acusação no processo.