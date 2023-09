Reprodução O incêndio começou por volta das 9h30





Um incêndio atingiu 10 boxes do Mercado da Encruzilhada, um dos principais mercados públicos do Recife, neste domingo (3), causando o desmoronamento de parte da estrutura. Apesar do susto e dos danos, ninguém ficou ferido.

De acordo com o prefeito João Campos (PSB), “todo suporte será dado aos permissionários e já iniciamos os passos necessários para reconstrução da área atingida”.

Leia também





Testemunhas relataram que o fogo começou por volta das 9h, e houve um estrondo antes das chamas se espalharem. O fogo teria se iniciado numa sapataria, chegado à praça de alimentação e feito o teto de uma peixaria desabar, o que provavelmente causou o estrondo ouvido pelas testemunhas.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 9h30 e enviou 10 viaturas ao local, com a primeira equipe chegando em sete minutos, o que significa meia hora após o início do incêndio.

Durante o período em que o mercado pegou fogo, telefones dos Bombeiros e da Polícia Militar pararam de funcionar, só normalizando às 11h30, após duas horas fora do ar.

A Secretaria de Defesa Social (SDS) afirmou que falha se deu em razão de uma ação de vandalismo que rompeu "de mais de 500 metros de fibra ótica" da empresa de telefonia” que gerencia o serviço.